Incontri intensi ed equilibrati, uno staff arbitrale di alto livello e quattro match di rilievo nello spettacolo di pugilato offerto al numeroso pubblico presente alle finali regionali Elite Sardegna. Il ring era quello del Boxing club “Alberto Mura”, una delle palestre storiche di Porto Torres. Ora dieci pugili sardi si preparano per la competizione più attesa di fine anno, che mette in scena gli atleti più valorosi della categoria Elite pronti a contendersi il titolo di campione d’Italia dilettanti.

Quattro i boxeur che hanno ottenuto il pass per rappresentare la Sardegna ai campionati assoluti italiani in programma a Seregno (Monza) dal 3 all’8 dicembre superando la fase regionale indetta dalla Federazione pugilistica italiana, in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico e il Boxing A. Mura che ha ospitato la manifestazione a Porto Torres. Altri sei atleti sardi sono stati selezionati dal Cts, meritevoli di accedere direttamente agli assoluti per talento e risultati: Francesco Matteo Lostia, Mattia Firinu e Salvatore Marginesu, tutti pugili del Gymnasium Boxe Sassari, a cui si aggiungono Lorenzo Fais di Sulcis Boxe, Sergio Pronteddu di Elmas Boxe e Marco Russo di Southside Gym.

Sul ring del Boxing A. Mura hanno conquistato le finali regionali Elite il ventisettenne Alessio Bilancetta (60 kg) della Asd Corner Gym Boxe di Oristano, che ha battuto per strategia e potenza di colpi il ventunenne Antonello Pilo della Asd Bt Erittu di Sassari. Sicuro dei propri mezzi il ventenne Graziano Arras (63,5 kg) della Gymnasium Boxe Sassari, con una buona scherma alla media distanza ha avuto la meglio sul ventunenne Giulio Marras, della palestra Erittu. Si aggiudica il match anche il secondo atleta della Gymnasium, il ventitreenne Matteo Ara sul ventiquattrenne Giuliano Ciaddu, del Bt Malodrottu, con un incontro elettrico ruotato intorno a due colpi: un montante al fianco e un gancio sinistro. Il quarto match è tutto per il ventenne croato Oleksii Dmytrenko, lucido e preciso nei colpi, ha battuto il ventisettenne Felipe Brisu del Team Cappai.

La presentazione della serata è stata affidata allo storico speaker Angelo Difraia, che ha voluto ricordare il maestro scomparso Alberto Mura. Fuori programma tre incontri che hanno visto protagonisti l’esordiente Aida Porqueddu del Boxing Mura che ha ceduto a Laura Conti del Gp Calangianus (Jun\Youth 52 kg); Riccardo Razzoli del Bt Erittu ha conquistato il match contro Andrea Venturu del Gp Calangianus (Jun\Youth 57 kg) e, infine, Antonio Michele Ara del Calangianus ha vinto su Antonio Fenu del Martellini Olbia (Youth 60 kg).

«L'entusiasmo dei pugili e dei tecnici, la loro passione e il loro impegno hanno reso questo evento un vero spettacolo», ha dichiarato Luciano Mura, presidente dell’Asd Boxing club A. Mura. «Siamo grati a tutti coloro che anno condiviso con noi questa fantastica esperienza, alle personalità della boxe presenti, che ci hanno onorato della loro fattiva presenza e a Maurizio Muretti che ci onora della sua concreta amicizia». Un ringraziamento anche a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione. «Il successo non è altro che il risultato del duro lavoro di Battista Calvia, Isidoro Tinteri e Tonino Solinas», ha aggiunto Mura, «e dei collaboratori della palestra che hanno curato ogni singolo particolare. Siamo ovviamente felici che si ricordi spesso il nostro caro Alberto, ma siamo convinti che il modo migliore di ricordarlo è contribuire concretamente alla riuscita delle manifestazioni».

