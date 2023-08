Per chi lo voleva con le scarpette da calcio appese al chiodo rimarrà ancora una volta deluso: Gigi Marras continuerà a calcare quei campi di calcio dai quali non ha nessuna voglia di staccarsi. Classe 1981, a 42 anni, il bomber, che nella sua gloriosa carriera ha giocato in tutte le categorie regionali realizzando una valanga di reti e lasciando un segno indelebile nelle squadre in cui ha militato, ha deciso di firmare per la squadra del suo paese, Nughedu San Nicolò, per disputare il campionato di terza categoria.

«Classe, potenza, carattere, esperienza, centinaia di gol in tutte le categorie in cui ha presenziato, genio e sregolatezza come solo i campioni possono vantare, torna finalmente a casa uno dei migliori talenti che il calcio abbia regalato a questa isola», questo il commento della società del Monte Acuto nei confronti di quello che i dirigenti definiscono "Macchina da goal". «Torna a casa sua, pronto a guidare la squadra con le ambizioni che lo hanno sempre accompagnato durante la sua carriera».

Intanto inizia a prendere forma l'Asd Nughedu che si appresta a disputare il campionato di terza categoria con grandi motivazioni. La società del Monte Acuto riparte confermando il presidente Simone Scottu, che sarà coadiuvato dal vice Roberto Arghittu, dal segretario Emiliano Fenu e dal tesoriere Gavino Scottu. Il resto della dirigenza è completato da Giovanni Andrea Molinu, Angelo Zappu, Daniele Mazzone, Salvatore Torrisi, Lucio Succu, Antonio Chessa e Riccardo Arghittu,

L'altra conferma è quella della guida tecnica: in panchina siederà ancora Marco Muduloni, che avrò come vice Riccardo Arghittu. Sul fronte dei giocatori sono stati confermati Paolo Bullitta, Pietro Pische, Enrico Succu, Salvatore Niedda, Francesco Gargano, Salvatore Correddu, Giuseppe Meloni, Cosimo Nero Bullitta, Pietro Cappai, Francesco Cherchi, Danilo Farina, Bruno Nuvoli, Luca Fenu, Giampiero Correddu, Roberto Manca, Federico Argiolas. Al momento i nuovi arrivi sono Federico Mazzone, Raimondo Boe e Giuseppe Mulas.

