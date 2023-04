Basta mezz’ora all’Arzachena per archiviare la pratica Palmese. Finisce 3-0. Altri tre punti d’oro in chiave playoff per la squadra di Marco Nappi che ottiene la quarta vittoria di fila e consolida la quarta posizione. Dopo appena 9’ gli smeraldini sbloccano il risultato con un rigore di Sartor. Al 24’ il raddoppio di Nino Pinna su assist di Sartor. Al 31’ il tris: imbucata del capitano Bonacquisti per Poli che davanti al portiere ospite non sbaglia.

Preziosissima vittoria (0-1) della Costa Orientale Sarda sul campo della Palmese. Decisiva la rete del ventunenne Sheb Derbali al 41’ del primo tempo su azione d’angolo. Una vittoria meritatissima con i sardi che hanno dominato la prima frazione e controllato nella ripresa. Da segnalare una traversa colpita da Villa nel finale. La Cos è a più tre dalla zona playout e a più otto dalla zona retrocessione.

Impresa anche dell’Ilvamaddalena che si aggiudica (0-1) lo scontro diretto sul campo del Tivoli. La rete dei maddalenini è stata siglata all’11’ del primo tempo. La firma è di Altolaguirre che ribadisce in gol una respinta corta di Trovato su conclusione di Cacheiro. Gli uomini di Gardini ora sono ad un punto dalla zona salvezza.

L’Atletico Uri paga un’ingenuità difensiva ad inizio gara contro la vice capolista Sorrento. Giallorossi sconfitti 0-1 con marcatura di Scala al 5’ del primo tempo. Aloia e compagni sono quartultimi a meno due dalla salvezza diretta.

