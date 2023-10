Dopo il successo del Latte Dolce per 2-0 sul Cynthia, negli altri due anticipi di oggi vince anche l’Atletico Uri per 2-1 sul Romana (gol di Melis e Attili per i sardi, di Spinosa nel finale per i laziali), mentre il Budoni ha perso sul terreno del Flaminia per 1-0 con la rete avversaria siglata da De Cecco.

Nel finale il gli uomini di Raffaele Cerbone hanno sfiorato il pari nel finale senza riuscirci. Buona la prestazione nella ripresa dopo un primo tempo stentato.

L'Atletico Uri ha piegato invece la Romana riscattando così le due precedenti sconfitte e portandosi a 10 punti in classifica, uno in più del Budoni.

