Non finisce di stupire la Cos. La squadra gioca bene, ha voglia di migliorare, ha un tecnico, Francesco Loi, in perfetta sintonia con tutto lo staff e con tutti i giocatori. Molti si sono affacciati quest'anno alla Serie D. Anche ragazzini del territorio che domenica scorsa, hanno avuto la soddisfazione di giocare in un campo sportivo come quello di Cavese (provincia di salerno) con un passato in Serie B. Domenica la squadra di Loi ha compiuto un’altra impresa strappando un punto allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni in quella si annunciava la partita di cartello. Un terzo di campionato è andato via e la Cos consolida la seconda posizione (a tre punti dalla vetta) dimostrando di poter stare in quella parte della classifica.

Il lavoro del tecnico Francesco Loi e di tutto lo staff e della società sta dando i suoi frutti. Quello con la Cavese è stato l’undicesimo risultato utile consecutivo. La Cos è la squadra meno battuta (una sola volta), ha il miglior attacco (26 reti) e ha regolato la difesa (nelle ultime sei gare la porta è rimasta inviolata cinque volte). «Fare partite in questi campi è un po’ il sogno di tutti», racconta l’impresa Loi. «Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati fantastici in una giornata dove potevamo avere tante difficoltà anche in virtù delle assenze. Ma chi è sceso in campo ha dimostrato di aver raggiunto ugualmente un livello alto. Una prestazione importante contro la prima della classe che ci permette di dare continuità ai risultati».

Demontis e compagni hanno giocato alla pari contro un’autentica corazzata. «L’abbiamo fatto con tanti ragazzi locali – continua Loi –. Alcuni di questi fino alla scorsa stagione giocavano in categorie inferiori. Si sono ritrovati a giocare in uno stadio che è stato palcoscenico della B contro una signora squadra e un grande pubblico. Per loro un’esperienza importante nella loro fase di crescita. Queste partite dimostrano che con sacrificio e umiltà possiamo raggiungere gli obiettivi. In primis la salvezza: ci mancano diciotto punti. Domenica a Tertenia arriva il Fondi».

