Dopo poco più di ventiquattro ore, il Budoni ha il nuovo allenatore. La società baroniese ha, infatti, annunciato, l'ingaggio di Mario Petrone.

La decisione è maturata dopo l'esonero di Raffaele Cerbone.

Per Petrone, che in passato ha guidato anche Calangianus, Tempio e Nuorese, arriva il primo impegno ufficiale in casa del Cynthialbalonga, partita valida per la tredicesima giornata del girone G di Serie D.

