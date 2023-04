L’Arzachena fa l’ingresso nei playoff ed ora deve confermare la posizione nelle ultime tre partite (Serie D, girone G). Sarà un finale thriller per le altre tre formazioni sarde impegnate nella corsa salvezza.

Gli smeraldini grazie al terzo successo di fila sono balzati in quarta posizione. Contro l’Aprilia di Mariotti sono arrivati altri tre punti pesanti. «Abbiamo subito subito il gol in avvio», dice il tecnico Marco Nappi, «ma non ci siamo scoraggiati riuscendo quasi subito a raddrizzare la partita. Poli, classe 2004, ha fatto un gran gol dimostrando che chiunque subentra si fa sempre trovare pronto. Abbiamo poi preso in mano la partita creando tante occasioni. Nella seconda frazione sono arrivate le altre due reti di Pinna e Sartor. Dalle ultime tre gare», continua, «mi aspetto sempre quello che abbiamo fatto finora. Quando giochiamo a calcio mettiamo in difficoltà qualunque avversario. Siamo consapevoli della nostra forza».

La Cos, che non è riuscita ad andare oltre il pari con la Lupa Frascati, resta fuori dalla zona playout ma il vantaggio è solo di un punto. Gli uomini di Loi ai punti avrebbero meritato di vincere. Scivola in zona playout l’Atletico Uri che non ha centrato il tris di vittorie di fila nello scontro diretto con l’Angri. I campani hanno agganciato i giallorossi.

Secondo pareggio consecutivo per l’Ilva, quartultima in compagnia del Portici e a meno due dall’Uri. La classifica resta cortissima. Dall’undicesima posizione, occupata dalla Cos, all’ultima posizione ci sono otto formazioni racchiuse in sette punti.

