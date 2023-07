Gran colpo di mercato della Costa Orientale Sarda che ha tesserato l’attaccante argentino Victor Gomez, classe 1994. Nella scorsa stagione ha giocato la prima parte del torneo col Derthona per poi passare all’Asti.

Dal 2018 gioca in Italia. Ha indossato anche le maglie di Caratese, Juve Stabia, Forlì, Insieme Formia, Pomezia e Morolo. In precedenza, in Argentina, quelle di Ca Union, Belgrano e La Salle. È cresciuto nell’Unione Santa Fe.

Farà coppia con l’altro nuovo attaccante Alessandro Aloia, la scorsa stagione all’Atletico Uri. Farà parte del reparto offensivo anche il confermato Sergio Nurchi.

