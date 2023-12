È la Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra la regina del campionato di Serie D (girone G) al giro di boa. La squadra di Francesco Loi ha chiuso la prima parte del torneo con uno strepitoso secondo posto, alle spalle soltanto della corazzata Cavese che ha nove punti di vantaggio.

Un 2023 da incorniciare per i gialloblù che hanno totalizzato 55 punti, di cui 25 nelle ultime 17 partite della scorsa stagione e 30 in quella in corso con lo stesso numero di incontri. Una media di quasi 1,62 punti a partita in tutto l’anno mentre considerando soltanto il girone di andata del campionato 2023/2024 è di 1,76. Vanta inoltre il miglior attacco in compagnia dell’Ostia Mare con 29 reti. C’è un po' di rammarico per le ultime due sconfitte consecutive che comunque non intaccano minimamente quanto fatto sinora. La Cos, come ribadito più volte da mister Loi, deve salvarsi e la quota salvezza è a circa 43 punti.

Nella classifica delle sarde, al secondo posto l’Atletico Uri con 21 punti. La squadra di Massimiliano Paba è fuori dalla zona calda (il vantaggio è di due punti). Ci sarà da soffrire nella seconda parte. Fangwa e compagni hanno fatto del loro meglio nella parte centrale dell’andata centrando quattro vittorie su cinque partite. Nelle ultime cinque gare hanno incamerato due punti. In tutto l’anno il bottino è stato di 47 punti.

Subito dietro l’Uri, con 20 punti, il Latte Dolce. La compagine sassarese è la formazione che ha pareggiato meno. Soltanto due volte. Gli uomini di Mauro Giorico avevano iniziato benissimo la stagione conquistato cinque successi nei primi otto incontri. Nelle restanti nove partite del girone di andata per la matricola il bottino è stato misero: appena cinque punti. Essere fuori dalla zona playout è un ottimo risultato in virtù dell’obiettivo prefissato ad inizio stagione.

Chi sta peggio è il Budoni, terzultimo con 15 punti. I galluresi hanno però chiuso l’anno con due ottimi pareggi contro Cassino e Anzio che fanno sicuramente ben sperare in vista del girone di ritorno. Dalla tredicesima giornata Mario Petrone ha sostituito in panchina Raffaele Cerbone. Per il tecnico napoletano un avvio segnato da tre sconfitte, poi i due pareggi. La rosa, su indicazione del tecnico, è stata rinforzata.

Il campionato riprendere il 7 gennaio 2024 subito con i derby Atletico Uri-Costa Orientale Sarda e Latte Dolce-Budoni.

