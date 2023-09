Al "Vanni Sanna" di Sassari il Latte Dolce si aggiudica (4-2) il derby contro la Costa Orientale Sarda. Il Budoni pareggia in rimonta (2-2) sul campo della Romana. Si è completata così per le sarde la seconda giornata del campionato di Serie D, girone G. Nell’anticipo di sabato l’Uri aveva battuto (1-0) l’Ardea.

A Sassari, a passare per prima è la Cos con una rete di Mattia Floris dopo appena 9’ dopo un batti e ribatti in area, su cross di Piredda. Al 18’ il pareggio dei padroni di casa con capitan Cabeccia su rigore concesso per un fallo di Ganzerli su Marcangeli. Al 33’ il sorpasso firmato da Oliveira su assist di Marcangeli. Al 42’ tris firmato da Muscas. Nella ripresa, dopo 6’ il Latte Dolce chiude il match, ancora a segno con Muscas. Al 31’ eurogol di Antonio Loi che rende meno amara la sconfitta per i gialloblù.

Grande pareggio del Budoni che in svantaggio di due reti è riuscito a raddrizzare l’incontro nel finale. Le reti tutte nella ripresa. Laziali avanti al 15’ con Macrì su rigore. Al 24’ il raddoppio di Spinosa. I galluresi accorciano le distanze dieci minuti più tardi con Gueye e ad 1’ dal finale Demoleon sigla il 2-2.

