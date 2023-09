Concede il bis contro la Cos e dopo la vittoria in Coppa Italia, il Latte Dolce vince anche in campionato. Finisce 4-2 e il capitano Marco Cabeccia riceve prima la targa per la gara numero 200 in biancoceleste, poi trasforma il rigore del pareggio che cambia volto alla gara. Da quel momento infatti la formazione di Giorico prende il sopravvento e va addirittura sul 4-1 a inizio ripresa, salvo concedere qualcosa agli ospiti nel finale.

Primo tempo scoppiettante. Parte meglio la Cos che sblocca dopo 8 minuti con Floris, lesto a ribadire su mischia sotto porta nata dalla punizione di Piredda da sinistra.

La reazione del Latte Dolce è veemente: al 17' Marcangeli entra sin area sul fondo a destra e viene messo a terra da Ganzerli. Del rigore si incarica il capitano Cabeccia che spiazza il portiere.

Il pareggio rovescia l'inerzia psicologica del match: la squadra sassarese, poco dopo la mezzora, va in vantaggio su colpo di testa di Olivera, ben imbeccato dal traversone da destra di Marcangeli e poi va sul 3-1 con il tiro angolato di Muscas.

Gran contropiede del Latte Dolce al 52': Marcangeli corre centralmente e serve a destra il diciottenne Muscas che col diagonale sigla la doppietta e arrotonda il punteggio: 4-1. Vicino al gol anche Imoh poco più tardi e Faye al 62', poco fortunato sul rimpallo.

Accorcia la Cos al 76' con il neo entrato Antonio Loi che da sinistra conclude con un diagonale potente.

© Riproduzione riservata