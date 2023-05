Ultimo atto del campionato di Serie D (girone G). Serve una vittoria all’Ilvamaddalena per cercare di evitare i playout. Non li eviterà l’Atletico Uri che però deve cercare di posizionarsi nel miglior modo per affrontare gli spareggi. Si gioca domani (ore 15 su tutti i campi) l’ultima giornata.

L’Ilvamaddalena è attesa al “Biagio Pirina” dall’Arzachena. Gli smeraldini, reduci da cinque vittorie di fila, sono certi dei della partecipazione ai playoff ma potrebbero scavalcare la Casertana che ha un punto in più. I campani ospitano la Palmese, quinta della classe. Cinque i risultati utili di fila dei maddalenini (due vittorie e tre pareggi).

L’Atletico Uri riceve il Portici che non è ancora salvo e vive un buon momento (non perde in trasferta da due mesi). I giallorossi, che hanno perso le ultime tre gare, dovranno fare il possibile per chiudere la stagione regolare in bellezza in vista del playout.

Infine la Costa Orientale Sarda, già salva, fa visita al Real Monterotondo. Obiettivo: conservare l’ottava posizione.

