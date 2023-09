Festeggiano Costa Orientale Sarda e Budoni. Si sono aggiudicate il derby d’esordio (Serie D, girone G), battendo rispettivamente Atletico Uri e Budoni.

La Cos si è imposta 4-1 con due reti per tempo. Dopo un buon avvio degli ospiti pericolosi con l’ex Fangwa, al 33’ Cos avanti: lancio di Piredda dal cerchio del centrocampo per Cogotti che devia di testa spiazzando un Fusco non immune da colpe. Al 44’ il raddoppio: cross di Serra dal fondo e incornata vincente di Demontis. Nella ripresa, all’8’ l’Uri accorcia le distanze: su un traversone dalla sinistra Ravot all’interno dell’area calcia di prima intenzione dal vertice dell’area piccola, Floris in tuffo respinge, sulla ribattuta Ansini insacca. Al 45’ comincia lo show di Nurchi: su un traversone dalla sinistra di Caferri, il bomber mette palla a terra e con un preciso rasoterra trafigge Fusco alla sua destra. Al 48’ l’ottimo Naguel pennella per Ladu che dal fondo serve Nurchi, l’attaccante appoggia la palla nel sacco.

Vittoria (2-1) per il Budoni contro il Latte Dolce. Sono gli ospiti a passare in vantaggio all’11’ con Imoh. Al 31’ il pareggio di Santoro. Nella ripresa, al 15’ il gol decisivo di Bammacaro.

© Riproduzione riservata