L’ultimo avversario della stagione dell’Olbia perde pezzi. Domenica, in occasione della 38ª e ultima giornata del campionato di Serie C, la Lucchese dovrà rinunciare a Rizzo Pinna, uscito per un infortunio alla spalla nel derby con la Carrarese.

Il centrocampista ha riportato una lussazione che gli impedirà di scendere in campo contro i bianchi in una sfida che i toscani, matematicamente ai playoff, proveranno a sfruttare per confermare l’ottavo posto in classifica. Un po’ come la squadra di Roberto Occhiuzzi, che, già certa della salvezza diretta, al “Porta Elisa” andrà a caccia di una vittoria buona a chiudere al meglio l’annata.

Sulla sponda gallurese, a proposito di infortuni si spera di recuperare Contini in attacco e, tra i pali, Sposito, rimasto in panchina contro la Reggiana: al suo posto Van der Want, che – per la cronaca – difese la porta dell’Olbia nel match d’andata con la Lucchese.

Allora al “Nespoli” finì 1-1: rossoneri in vantaggio con Quirini nel primo tempo su assist – manco a dirlo – di Rizzo Pinna, Olbia a segno con La Rosa nella ripresa per un pareggio che all’epoca ai galluresi, in fondo alla classifica, serviva poco.

© Riproduzione riservata