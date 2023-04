Con 19 gol segnati, Daniele Ragatzu ha migliorato il suo precedente record personale con la maglia dell’Olbia di 15 reti, risalente alla stagione 2017/18, e, a una giornata dalla fine del campionato di Serie C, da capocannoniere del girone B punta a vincere il titolo.

Ma non solo. Pare infatti che nessun giocatore dell’Olbia in C abbia fatto meglio, ciò che rende l’attaccante ex Cagliari il miglior marcatore assoluto dei bianchi nei campionati professionistici. Per non parlare del fatto che la gara di domenica con la Lucchese offre al quartese la possibilità di arrotondare il bottino di quest’anno e, più in generale, dell’esperienza olbiese, durante la quale, in sei stagioni, ha realizzato finora 79 reti.

Poi, c’è da chiudere la stagione dell’Olbia nel migliore dei modi. Nel post partita con la Reggiana, l’allenatore Roberto Occhiuzzi ha avvisato: “A Lucca andremo per vincere”. Sapendo che la salvezza è ormai acquisita e che, oltre al record di Ragatzu, i cui gol al “Porta Elisa” potranno sicuramente aiutare, e al miglioramento della classifica, non c’è poi tanto altro da chiedere a un’annata comunque emozionante.

Intanto, la squadra è tornata al lavoro per preparare la trasferta toscana, ultimo appuntamento della stagione: tra le tappe di avvicinamento spicca l’allenamento congiunto con la Polisportiva La Salette, sesta nel campionato di Seconda categoria, in programma al “Nespoli” giovedì pomeriggio.

