Per la salvezza e per il titolo: domani al “Nespoli” si incrociano i destini di Olbia e Reggiana. Perché se nella sfida della penultima giornata di Serie C la squadra di Roberto Occhiuzzi si gioca la conferma della categoria, la capolista si gioca il la vittoria del campionato.

«Non ci interessa essere l’ago della bilancia nella corsa al titolo, non puntiamo a battere la Reggiana per il prestigio o per fare un dispetto a qualcuno, ma semplicemente perché non siamo ancora salvi», ha esordito questa mattina Occhiuzzi presentando il match.

«La Reggiana è una squadra forte, che verrà qua determinata a festeggiare la vittoria del campionato, con stima e rispetto verso l’Olbia, ma sapendo il fatto suo. Detto questo, noi dobbiamo guardare in casa nostra: la matematica suggerisce che ci mancherebbe un punto, ma il campionato dice che in palio ce ne sono ancora 6, ed è su questi che ragioniamo», ha aggiunto il tecnico dei bianchi. «Il nostro obiettivo è quello di conquistare più punti possibile, anche perché domani ci sono ancora tanti risultati che possono incrociarsi in testa come in coda. Da parte nostra – ha concluso Occhiuzzi – non vogliamo tornare nelle sabbie mobili, questo è poco ma sicuro». Squadre in campo alle 17.30: dirige l’arbitro Davide Di Marco della sezione di Ciampino.

© Riproduzione riservata