Finalmente un gol e un pareggio per la squadra sassarese che a Tomezzo impatta 1-1 con il Cjarlins Muzane, formazione della serie D. Il gol, manco a dirlo, di Adama Diakite, il migliore attaccante nella stagione passata.

Il tecnico Alfonso Greco ha schierato l'ormai consueto 3-4-1-2 dando spazio tra i pali a Petriccione e usando in attacco Ruocco alle spalle di Scotto e Fishnaller. Dopo una buona partenza con vantaggio sfiorato, la Torres è finita sotto verso la mezzora su rete di Fyda.

In apertura di ripresa avversari vicini al raddoppio ma non bisogna dire Gatto se non la si mette nel sacco: il rigore calciato dalla punta è finito sulla traversa.

È stato Diakite a pareggiare i conti al 78' riprendendo la respinta del portiere su tiro di Menabò.

Da segnalare che la gara si è giocata sotto la pioggia e col vento che ha disturbato non poco le azioni.

