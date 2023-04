Nelle prime gare del ritorno in serie C il “Vanni Sanna” è stato affollato da oltre 4 mila tifosi. La Torres spera di avere la stessa cornice di pubblico domenica contro la Fermana nell'ultima giornata di campionato. E' la gara decisiva per ottenere la salvezza senza playout: basta un punto, perché così anche in caso di clamorosa vittoria dell'Alessandria contro la vice capolista Cesena, la squadra sassarese sfrutta i migliori risultati nei confronti diretti coi piemontesi: pareggio e vittoria con gol di Diakite.

Va detto pure che la Fermana ormai non ha più obiettivi. I playoff sono fuori portata: anche vincendo a Sassari e raggiungendo il Rimini verrebbe penalizzata dagli scontri diretti sfavorevoli. C'è quindi da attendersi un'avversaria che avrà mente libera da pressioni ma non particolare agonismo o cattiveria.

La Torres di Greco si prepara quindi a una settimana di lavoro di grande intensità soprattutto mentale. La capacità di recuperare una volta andati in svantaggio è la bella novità di questo finale di stagione. La serena determinazione dei rossoblù l'arma migliore per conquistare la vittoria, o almeno il pareggio e festeggiare davanti ai propri tifosi.

