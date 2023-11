Domani alle 15 in campo Ossese-Ilvamaddalena e Sant'Elena-Bosa, per l'andata delle semifinali di Coppa Italia Eccellenza. La seconda partita si giocherà al Su Suergiu di Capoterra, perché l'impianto di Mulinu Becciu che aveva ospitato i biancoverdi da poco più di un anno non ha l'agibilità della tribuna e non è possibile ospitare pubblico. Per lo stesso motivo, la squadra di Marco Piras giocherà a Capoterra anche nell'undicesima giornata di Eccellenza contro il Calangianus: la partita doveva essere sabato pomeriggio, ma è stata posticipata a domenica sempre alle 15.

Identico discorso per Li Punti-Ossese, che inizierà in contemporanea domenica. Il Sant'Elena aveva cominciato la stagione a porte chiuse a Mulinu Becciu, salvo poi spostarsi sul campo della Ferrini per le partite casalinghe contro Bosa e Ilvamaddalena. Adesso il nuovo cambio a Capoterra, già effettuato nel ritorno dei quarti di Coppa Italia col Villasimius e nove giorni fa proprio con la Ferrini.

Altra modifica. In Coppa Italia Promozione domani i quarti di finale di andata. Anche qui c'è un cambio di orario: Santa Giusta-Arborea prenderà il via alle 16. Un'ora prima (alle 15) il resto del programma con Lanteri Sassari-Usinese, Monastir-Verde Isola e Tortolì-Siniscola Montalbo.

