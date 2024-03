Mercoledì di recuperi per il calcio sardo, con le due partite che mancano all'appello tra Eccellenza e Promozione entrambe alle ore 15. Nel massimo campionato regionale si gioca Tempio-Bosa, saltata nel turno infrasettimanale (26ª giornata) il 28 febbraio per maltempo. Perdendo a San Teodoro per 2-0 sabato scorso, i Galletti sono stati agganciati al secondo posto da Ferrini e Ossese: ora la squadra di Giuseppe Cantara, che il 3 aprile nel prossimo turno avrà lo scontro diretto coi cagliaritani, punta a riprendersi la posizione in solitaria. Per il Bosa dell'allenatore-giocatore Salvatore Carboni è un'occasione per ridurre la distanza dal Calangianus quintultimo: ora sono sette punti, con più di sei lunghezze di distacco non si disputerebbero i playout e retrocederebbero direttamente le ultime quattro.

Nel Girone A di Promozione il recupero riguarda Gonnosfanadiga-Terralba (23ª giornata) non disputata il 3 marzo perché non era stato possibile segnare le linee del campo in terra a causa della pioggia. Domenica, battendo 2-1 in rimonta il CUS Cagliari, il Gonnos ha trovato la prima vittoria stagionale. Per il Terralba l'obiettivo è ottenere i tre punti per raggiungere il Tortolì a quota 40 al terzo posto, che vale i playoff.

