Il campionato di Serie D (girone G) è giunto al penultimo atto. Domani le squadre sarde vanno a caccia di punti importantissimi per i loro obiettivi. Alle 14 scendono in campo, entrambe lontano da casa, Arzachena e Atletico Uri. Gli smeraldini affrontano il Nola, formazione in lotta per la salvezza. I tre punti consentirebbero agli uomini di Marco Nappi di mettere le mani sulla partecipazione ai playoff.

Trasferta difficile per l’Uri che deve vedersela con la Palmese. I giallorossi, scivolati in zona playout, devono tentare l’ennesima impresa per mettere punti in cascina davvero fondamentali.

Mezz’ora più tardi (14.30) l’Ilvamaddalena riceve la Vis Artena, per quello che si annuncia un delicatissimo scontro diretto per la salvezza. Una vittoria permetterebbe agli uomini di Gardini di scavalcare in classifica i laziali.

Infine, alle 15, a Tertenia, la Costa Orientale Sarda affronta il Tivoli, altro scontro diretto. La vittoria per Mancosu e compagni garantirebbe la permanenza nella categoria. Il Tivoli ha due punti in meno rispetto ai canarini.

Per l’Eccellenza, sempre domani, alle 17, sul neutro di Abbasanta, si gioca lo spareggio Nuorese-Sant’Elena. La vincente affronterà il Lanusei nel playout salvezza. La perdente retrocederà in Promozione.

Lunedì prima maggio si gioca la finalissima di Coppa Italia di Promozione tra Usinese e Arborea. Appuntamento, alle 16, a Pozzomaggiore.

