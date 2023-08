La Coppa Italia regionale torna per la nuova stagione, con due tornei: quello di Eccellenza e quello di Promozione. Quest'ultimo comprende anche le cinque seconde classificate dei gironi della Prima Categoria 2022-2023.

Coppa Italia Eccellenza. Partecipano sedici delle diciassette società iscritte al campionato, ha rinunciato il Carbonia. Si comincia col primo turno, andata domenica 27 agosto e ritorno domenica 3 settembre (entrambe alle 17.30): Villacidrese-Iglesias, Bosa-Tharros, Sant'Elena-Ferrini, Barisardo-Villasimius, Ghilarza-Taloro, Ossese-Li Punti, Tempio-Calangianus e San Teodoro-Ilvamaddalena. Quarti di finale l'11 e 25 ottobre (la vincente di Villacidrese-Iglesias affronta quella di Bosa Tharros e così via), semifinali il 15 e 29 novembre, finale in gara unica in data da stabilire e campo neutro. Nelle partite di andata e ritorno (tutte quelle fino alle semifinali) in caso di parità i gol in trasferta valgono doppio, con parità complessiva si va direttamente ai rigori. È la cinquantasettesima edizione del torneo, che avrà una nuova vincitrice visto che il Budoni non partecipa essendo salito in Serie D. E chi vince andrà alla fase nazionale.

Coppa Italia Promozione. Partecipano quarantuno società, tutte le iscritte in Promozione e le seconde della scorsa Prima Categoria. L'Usinese, campione in carica anche della Supercoppa Regionale, passa direttamente alla seconda fase. Nel primo turno dieci triangolari (si gioca il 3, 10 e 17 settembre alle 17.30) e cinque accoppiamenti (andata il 3 settembre, ritorno il 10 sempre alle 17.30): Stintino-Lanteri Sassari (riposa Campanedda), Sennori-Alghero (Porto Torres), Coghinas-Luogosanto (Porto Cervo), Pozzomaggiore-Bonorva (Macomerese), Posada-Siniscola (Galtellì), Nuorese-Ovodda (Fonni), Arbus-Guspini (Gonnosfanadiga), Orrolese-Monastir (Gialeto), Pirri-CUS Cagliari (Atletico Cagliari), Castiadas-Selargius (Vecchio Borgo Sant'Elia), Tortolì-Baunese, Idolo-Lanusei, Arborea-Terralba Francesco Bellu, Abbasanta-Santa Giusta e Verde Isola-Villamassargia. Ottavi di finale 11 e 25 ottobre come andata e ritorno (ore 16), quarti 15 e 29 novembre (ore 15), semifinali e finale con data e orario da definire.

© Riproduzione riservata