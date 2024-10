Al via tra sabato (con i primi anticipi) e domenica il campionato regionale di calcio di Seconda categoria: otto i gironi di quindici squadre ciascuno per un totale di 120 squadre.

Sabato verranno anticipate Sant'Anna Arresi-Accademia Sulcitana, San Basilio-Frassinetti Elmas, Sinnai-Accademia Dolianova, Sporting Mandas-Senorbì, Castiadese-Triei, Girasole-Accademia sarrabese, Perdesdefogu-Lotozorai.

E, ancora, Seulo-Gesturi, Bortigali-Simaxis, Irgolese-Atletico, Santu Predu-Lodine, Bonnanaro-Florinas, Calmedia Bosa-San Nicola, Centro storico Sassari-Sporting Alghero, Funtanaliras-Tavolara, Golfo Aranci-Alà, Lauras-Berchidda, Santa Teresa-Codaruina, Sporting Paduledda-Trinità.

«Un campionato – dice il presidente del Comitato Figc Sardegna – che copre tutte le province sarde: un campionato importante sul quale ruota tanto interesse». Diverse le squadre dal passato illustre: Tavolara, Santa Teresa, Sinnai, Fermassenti, vantano stagioni giocate in Serie D. Tante altre in Eccellenza e Promozione. Come il Pula.

