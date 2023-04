Villasimius e Barisardo non deludono le attese e raggiungono il Tempio in Eccellenza. Retrocedono in Prima categoria Asseminese, Andromeda, Thiesi e Cortoghiana con La Palma, Bittese, Paulese, Tonara, Buddusò e Ozierese. Si giocheranno i playout Posada-Atletico Bono e Oschirese-Coghinas.

Nel girone A, il Villasimius travolge (5-0) la Verde Isola e ritrova l’Eccellenza dopo ben tredici anni. L’ultima stagione nel massimo campionato regionale era stata nel 2009/2010. I migliori anni calcistici del Villasimius sono quelli dal 2005 al 2009 quando alla presidenza c'era l'imprenditore Luca Dessì, fino a qualche mese fa sindaco del paese. Quella fu davvero una grande corazzata con giocatori del calibro l'ex Tottenham Mauricio Taricco, Pibiri, Cadeddu, Murru e tanti altri. Sfiorò i playoff per la Serie D nella stagione 2007/2008.

Conquista il secondo posto, ad un solo punto dalla vetta, il Castiadas che ha travolto (1-6) a Elmas il La Palma, retrocesso in Prima categoria. Terzo posto per il Guspini, sconfitto (1-0) dall’Atletico Cagliari.

Si salva il Selargius che ha battuto (2-0) l’Andromeda. La squadra giallonera retrocede in Prima con l’Asseminese che ha pareggiato (0-0) sul campo del Gonnosfanadiga. Al Cortoghiana non basta il netto successo (2-5) sul campo del Villamassargia e saluta la Promozione. Si salva l’Orrolese col pari (1-1) sul campo del Cus Cagliari.

Nel girone B, il Barisardo supera (4-2) il Tortolì e guadagna l’Eccellenza dopo diciotto anni (aveva giocato nel 2004/2005). Deve accontentarsi del secondo posto l’Idolo che ha battuto in rimonta (3-2) l’Atletico Bono.

Atletico Bono che disputerà il playout col Posada (affondato 4-1 a Fonni). Le altre Bittese-Terralba 2-3, Tonara-Paulese 3-1 e Siniscola-Santa Giusta 4-1.Giocata sabato Abbasanta-Arborea (0-0).

Nel girone C, il Tempio, già promosso, ha battuto (4-3) il Luogosanto. Il Coghinas ha superato (2-0) l’Ozierese e affronterà nel playout l’Oschirese che ha vinto (1-3) sul campo del Thiesi. I neroverdi retrocedono in Prima Categoria. Chiude Sennori-Bonorva 1-0. Giocate ieri Porto Torres-Macomerese 5-2 e Usinese-Lanteri 2-0, venerdì Buddusò-Stintino 1-4.

