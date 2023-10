Gian Mario Rassu non è più l'allenatore del Bonorva. Lo rende noto la stessa società biancorossa.

«La Polisportiva Bonorva comunica di aver concluso il rapporto di collaborazione tecnica con il signor Gianmario Rassu - si legge nella nota -. Purtroppo, a volte, le cose non vanno come si vorrebbe e bisogna prenderne atto. Rimangono la stima e l'amicizia nei confronti di Gianmario che ringraziamo, insieme al suo staff, per il lavoro fin qui svolto, augurandogli ogni fortuna per il prosieguo della sua carriera sportiva».

Ora si attende la nomina del nuovo allenatore. Per Rassu un bilancio di sei punti, frutto di due vittorie e tre sconfitte.

