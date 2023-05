Non sarà Marcello Angheleddu l’allenatore del Guspini nella prossima stagione. Ad annunciarlo è la società biancorossa. Si conclude l’avventura di un grande uomo con l’Asd Guspini Calcio>, si legge nel comunicato. «Ringraziamo Marcello Angheleddu che ha svolto un grandissimo lavoro con la prima squadra nel campionato di Promozione 2022/2023, prima come calciatore e poi come mister. Gli auguriamo tutto il meglio e siamo sicuri che è solo un arrivederci».

Angheleddu era subentrato a Simone Cirina nel ruolo di allenatore a campionato in corso. Nella prima parte aveva giocato. Poi, appunto, l'esordio nel nuovo ruolo nelle ultime giornate. Ha condotto la squadra in terza posizione dietro Villasimius e Castiadas.

Su Angheleddu ci sono diverse società. Si parla di Monastir, ma per ora solo voci.

