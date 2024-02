I risultati auspicati dal club non sono arrivati. Troppi pochi 17 punti in 19 giornate. Lo scossone in panchina era nell'aria da martedì, ora è arrivata anche l'ufficialità: Alberto Piras non è più l'allenatore del Fonni (girone B di Promozione).

È lo stesso club biancoblù ad annunciare l'esonero del tecnico di Bari Sardo arrivato la scorsa estate, dopo l’esperienza al Tortolì. «La dirigenza del Fonni calcio comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Alberto Piras e il suo secondo Enrico Cuccu. La società, nel ringraziarli per il lavoro svolto sino a oggi e per la professionalità dimostrata, augura loro le migliori fortune».

La squadra è stata affidata a Sandro Moro, già allenatore della squadra Juniores, che verrà supportato da Giuseppe Cocco e Nicola Tolu in qualità di collaboratori.

