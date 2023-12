Allunga la Nuorese nel girone B della Promozione. Nell'ultimo turno la squadra di Rusani ha vinto a Ovodda per un secco 4-0 staccando ulteriormente l'Usinese, ora seconda a tre punti dalla vetta dopo il pari per 1-1 con lo Stintino.

L'Alghero, vittorioso per 1-0 a Luogosanto, resta a cinque punti dalla Nuorese. Un torneo insomma non ancora deciso anche se la Nuorese ha tutta l'aria di tentare la fuga.

Su 14 gare giocate, ne ha vinto nove, pareggiando in cinque occasioni. Non ha mai perso, ha segnato 29 reti, subendone 10. Alla ripresa del campionato, il sei gennaio ospiterà il Luogosanto.

Mister Rusani non fa programmi. Il campionato è ancora lungo. In coda l'Abbasanta che ha strappato un punto al Sennori. In grande sofferenza anche Fonni e Ovodda.

