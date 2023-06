Il nuovo Monastir di Marcello Angheleddu comincia a prendere forma, con l'obiettivo di costruire una rosa competitiva per l'immediato ritorno in Eccellenza. L'ultima novità in ordine di tempo è la conferma del portiere Enrico Galasso: classe '93, è arrivato a dicembre dalla Ferrini ed era stato fra i protagonisti del tentativo di risalita in classifica.

L'ex estremo difensore fra le altre di Muravera (in Serie D), Castiadas (vinse l'Eccellenza nel 2017-2018) e San Marco Assemini (2021 nel torneo a otto squadre) diventa così uno dei principali giocatori della nuova squadra biancoblù in vista del campionato di Promozione, col raduno che dovrebbe avvenire appena dopo Ferragosto (per l'ufficialità si attendono le date da parte del Comitato Regionale).

I nomi. Galasso si aggiunge agli altri confermati Demetrio Cossu, Nicola Deias e Federico Poddesu, mentre il capitano della scorsa stagione Luca Melis è a un passo dall'accordo col Villasimius (dove ritroverebbe il suo ex allenatore a Monastir Nicola Manunza) chiudendo un'esperienza iniziata nel 2016. Il nuovo direttore sportivo Matteo Zanda, tornato in biancoblù dopo un anno a Guspini, sta concludendo altre trattative e nel frattempo proprio dai biancorossi ha preso Michele Angiargia, Fabrizio Frau, Gianluca Riep e Matteo Saias, tranne Frau tutti già a Monastir nel 2021-2022 ossia l'ultimo anno da calciatore del ds. Come fuoriquota confermati Daniel Basciu, Tommaso Mudu, Matteo Pilloni, Riccardo Pulcrano ed Emanuele Secci. In settimana previste altre novità.

