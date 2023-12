Nel girone A di Promozione vola il Monastir, si fa avanti il Pirri, cade il Castiadas, seconda con lo stesso Pirri ma a cinque punti dalla capolista. Un Monastir che si sta dimostrando la squadra più forte con tanta voglia di riconquistare l'Eccellenza, persa nell'ultima stagione.

Trascinata da un grande Mauro Ragatzu, autore sabato di quattro gol all'Arbus, la capolista vola meritamente in vetta. Con giocatori come il super bomber Ragatzu e come Galasso, D'Agostino, Riep, Caboni, e Porcu, non può che puntare sul salto di categoria grazie anche al buon lavoro dell'allenatore Marcello Angheleddu.

Sorprende il momento no del Castiadas che ha perso quella continuità che gli aveva consentito di correre da inizio campionato a braccetto col Monastir. Male l'Arborea che due settimane fa ha cambiato allenatore: al posto di Virgilio Perra è arrivato Dessì.

In coda sembra condannato il Gonnos con appena quattro punti raccolti in 14 gare. Una stagione davvero storta la sua.

