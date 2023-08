Appena ripescato in Prima categoria, il San Vito rafforza la squadra in vista della ormai imminente nuova stagione in un torneo davvero impegnativo.

La società ha tesserato Alessandro Dettori ex muravera e castor, Mattia Zinzula ex Muravera, Cos e Villasimius, Michele Vacca, fuoriquota ex Atletico Cagliari; Airton Oliveira ex Muravera (figlio di Lulù Oliveira ex Cagliari e Fiorentina), Paolo Ganadu ex Jerzu e Castor, Ale Floris ex Castiadas e Villasimius e Ale Sanna ex accademia.

«Sono soddisfatto», ha commentato l'allenatore Angelo Padiglia, «la società sta facendo un grande sforzo, entrando sul mercato appena saputo del ripescaggio in Prima categoria. Manca ancora qualcosa in difesa ma stiamo lavorando per rafforzare anche questo reparto. Contiamo sull'aiuto dei tifosi».

