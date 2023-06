Sarà l'Ellera calcio, squadra umbra, la prossimo avversaria del Budoni nel secondo turno dei playoff nazionali per il salto in Serie D. Gli umbri hanno superato nel primo turno i toscani dello Zenit Prato, battuti nella gara di andata per 1-0 e con la sfida di ritorno finita in parità (1-1).

Il Budoni invece ha eliminato la Boreale vincendo sia a Roma che ieri in casa. All’andata il Budoni si è imposto per 1-2. Ieri per 4-0, con doppietta di Giuseppe Meloni (primo gol su rigore) e le reti di Greco e Lamacchia.

Il secondo turno fra Budoni e Ellera si giocherà sempre con gare di andata e ritorno, in programma per l’11 e il 18 giugno. Domenica prossima la prima sfida, a Budoni.

© Riproduzione riservata