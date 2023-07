Il Pattada acquista ufficialmente il titolo dal San Nicola Ozieri e torna quindi in Prima Categoria, dopo la retrocessione della passata stagione in Seconda. La nuova dirigenza, guidata dal giovane Andrea Deiosso, si è già messa al lavoro per programmare la nuova annata calcistica.

È stato riconfermato alla guida tecnica Luigi Piu, «per le sue doti tecniche e umane», fanno sapere dalla società. Confermato inoltre lo zoccolo duro della rosa.

Nel mentre si registrano i primi ingaggi. Sono gli esterni bassi Samuele Sotgia (per lui un ritorno) e Saverio Delogu (ex Orani). Dal Ploaghe arriva l'esperto difensore centrale Valentino Masala. Certamente gli acquisti non finiranno qua. I biancoverdi cominceranno la preparazione tra qualche settimana nell'erba naturale del Bruno Fois.

