La Roma batte l'Atalanta 3-1 e vince il 26° Torneo mondiale “Manlio Selis”, conquistando il suo terzo titolo alla manifestazione di calcio giovanile Under 13.

A decidere la sfida sono state le reti di Dos Santos, grande protagonista con una doppietta, e il gol di Dattilo dopo il momentaneo 1-1 di Cisse.

Così stasera, al termine della finale giocata al “Nino Manconi” di Tempio, i giallorossi hanno potuto sollevare il trofeo in ceramica e oro rosa realizzato da Cerasarda in uno stadio gremito, degna conclusione di una quattro giorni ricca di emozioni, che ha coinvolto 40 squadre e diversi centri della Gallura.

Ma le premiazioni non hanno riguardato solo i finalisti: diversi, infatti, i riconoscimenti dispensati alla presenza dell'Assessore allo Sport della Regione Sardegna Andrea Biancareddu, che sostiene l’evento insieme all'assessorato al Turismo.

Premiati tra i giocatori dei club professionistici:

Portiere: Pau Casagolda (Espanyol);

Difensore: Piro Lorenzo Carmelo (Torino);

Centrocampista: Arthur O’Keefe (Crystal Palace);

Miglior giocatore: Mattia Guglielmone (Roma);

Miglior allenatore: Valerio D’Andrea (Roma);

Capocannoniere: Moshkovitz Dor (Milan);

e per i dilettanti:

Portiere: Matias Frati (Romulea);

Difensore: Gabriele Farsaci (Varesina);

Centrocampista: Gabriele Ricci (Tor Tre Teste);

Miglior giocatore: Mattia Pica (Levante Azzurro Bari);

Miglior allenatore: Simone Pesavento (Varesina).

Infine, il premio Fair Play all'Accademia Ogliastra.

