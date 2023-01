Dopo un mese di sosta riparte la B femminile con l'avversaria più debole del campionato, almeno sulla carta. Domenica alle 15.30 a Sennori la squadra sassarese ospita l'Apulia Trani, fanalino di coda che non ha ancora ottenuto punti dopo dodici giornate. La Torres è a quota 9, con un solo punto di vantaggio sulla coppia Genoa-Trento che occupa gli altri due posti che portano alla retrocessione in C.

Obbligatorio vincere e cambiare passo dopo una prima parte di stagione molto deludente che ha portato a qualche cambio nell'organico. La squadra di Ardizzone sembra avere trovato più consistenza, perché a parte il 5-0 col Brescia, nelle ultime quattro giornate ha comunque ottenuto una vittoria e due pareggi per un totale di 5 punti, più che nelle prime otto partite.

L'Apulia Trani ha una discreta difesa, che ha incassato solo 22 reti, meno delle rossoblù che ne hanno già subite 27. Il vero problema è l'attacco: appena 3 gol.

© Riproduzione riservata