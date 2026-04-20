Sfiora l'impresa la Women Torres sul campo della Caronnese. Le padrone di casa raggiungono il 2-2 al 95' con Marini. E sarebbe stata davvero un'impresa quella del penultimo turno di serie C, considerate le assenze pesanti nella squadra sassarese, tra le quali il capitano Sotgiu e l'olandese Loupattij.

Le rossoblù hanno sbloccato il match al 20' con Cossu con un destro potente e preciso. Le padrone di casa non stanno a guardare, ma il portiere Deiana è attenta. Nella ripresa la Woman Torres va vicina al raddoppio ma al 65' incassa il pareggio sugli sviluppi di una punizione con Badali lesta sottoporta. Nuovo vantaggio sassarese al 74' ancora con Cossu, ben pescata da Kubota. Il recupero però è fatale e Marini agguanta il 2-2.

Mayla Cocco ha detto: «È stata una bellissima partita. Un pareggio fatto di cuore e sacrificio che dedichiamo al nostro capitano Veronica Sotgiu assente per infortunio. Questo risultato vale tantissimo! Se lo merita lei, la squadra, il presidente e il mister. Un pari che dispiace, perché arrivato nel finale, ma che comunque ci lascia soddisfatte. La Caronnese è una squadra fortissima e nonostante tutto va bene così. Perché obiettivamente il pareggio è il risultato giusto».

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