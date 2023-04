Serviranno gli ultimi novanta minuti per sancire la squadra che sarà promossa dall'Eccellenza in Serie D. Latte Dolce e Budoni hanno vinto oggi nel turno infrasettimanale valido per la trentatreesima giornata. La squadra di Mauro Giorico ha piegato (3-0) l’Ossese e mantiene, così, due lunghezze sul Budoni, vittorioso di misura (1-0) sulla Ferrini Cagliari.

Riflettori che erano accesi anche nelle sfide riguardanti la parte bassa. Il Li Punti si è imposto (1-3) al “Signora Chiara” contro il Calangianus ipotecando la salvezza. Vittoria (4-5) del Lanusei sul campo del Taloro Gavoi. Gli ogliastrini restano in quintultima posizione a meno tre dal Li Punti e a più due sulla Nuorese che ha battuto (2-1) al “Frogheri” il Ghilarza. I verdazzurri, dopo una lunga rincorsa, si trovano ora in zona playout. Conquista i tre punti anche il Monastir grazie al successo (2-6) in trasferta col Bosa. La squadra di Tonio Madau, terzultima a meno uno dalla Nuorese, ha scavalcato il Sant’Elena, bloccato (2-2) a Carbonia. Pe i quartesi la situazione è davvero critica considerato che nel prossimo turno si giocherà Monastir-Nuorese.

Quindi, oltre a vincere con l’Iglesias, dovranno sperare che lo scontro diretto di Monastir termini in parità per poi giocare lo spareggio con la Nuorese per stabilire la compagine che disputerà i playout. Infine Arbus-Tharros 1-5 e Iglesias-San Teodoro 1-0.

© Riproduzione riservata