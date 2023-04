Nuorese-Sant’Elena si gioca domenica 30 aprile, alle 17, ad Abbasanta. Si tratta dello spareggio per determinare la quartultima del campionato di Eccellenza che poi affronterà, il 7 e 14 maggio nel playout, il Lanusei. «Arriviamo a questa partita – dice il capitano dei barbaricini, Fabio Cocco, con la fame e la mentalità giusta. Ci stiamo preparando bene e avvertiamo la giusta pressione anche da parte della città. I tifosi ci hanno seguito fino a Monastir anche fuori dalla recinzione dandoci la spinta giusta per poterci giocare questo spareggio sino a due mesi fa impensabile».

«Sappiamo bene chi stiamo andando ad affrontare, una squadra con giocatori forti ed esperti, che sa gestire partite come questa. Credo però che il calcio in questo caso sia crudele perché non avrei mai pensato di giocarmi lo spareggio contro Mauro Ragatzu, per me come un fratello. Fino alla scorsa stagione ha giocato con noi. Ha dato tanto per la nostra maglia, molto più dei cinquanta gol che ha realizzato nei campionati giocati assieme. Ha dato tanto anche a me perché non ho mai avuto un rapporto di amicizia così forte con un compagno di squadra. Proveremo a tenere vivo questo sogno salvezza con tutte le nostre forze, questo è sicuro», conclude Cocco.

Le due società hanno scritto pagine importanti del calcio sardo e ora si dovranno contendere la permanenza nel massimo campionato regionale. «Siamo riusciti a raggiungere questo spareggio – dice il presidente dei biancoverdi, Luca Meloni –. Avevamo soltanto una probabilità nell’ultima giornata e non dipendeva soltanto dal nostro risultato. Credo sia meritato. Contro la Nuorese sarà durissima. È una formazione in gran salute con giocatori validi. Siamo però ben consapevoli anche delle nostre forze. Ce la giocheremo».

