Pesanti squalifiche per tre fra giocatori e allenatori in Eccellenza. Le più pesanti sono per Danilo Ruzzittu, attaccante del San Teodoro, e Mario Fadda tecnico dell'Ossese, costretti a saltare le prossime quattro partite.

Il primo, durante la gara vinta 2-1 sabato scorso contro il Calangianus, è stato espulso dalla panchina perché ha gridato espressioni ingiuriose prima a un assistente e poi all'arbitro (Cozzolino della sezione di Oristano). Un'assenza pesante per la formazione ora allenata da Riccardo Sanna, che proprio nell'ultimo turno ha debuttato al posto dell'esonerato Simone Marini trovando la prima vittoria in campionato dei viola, visto che Ruzzittu è uno dei migliori giocatori del San Teodoro e l'anno scorso aveva segnato ventuno gol nel torneo chiuso al terzo posto.

Stessa squalifica per Fadda, con l'allenatore dell'Ossese espulso contro la Ferrini nei minuti finali della partita persa 3-0 domenica per ingiurie all'assistente dopo aver abbandonato l'area tecnica. Questo dopo che già nei bianconeri erano stati espulsi il difensore Agustín Llanos (tre giornate per un pugno al costato ai danni di Gianluca Podda) e Mattia Melis (un turno per doppia ammonizione), peraltro nello spazio di un paio di minuti a metà ripresa sul risultato di 1-0.

L'Ossese, che ha anche ricevuto una multa di 100 euro per intemperanze dei propri tifosi, è partita piuttosto male con appena quattro punti e domenica riceverà il Villasimius, reduce da tre vittorie consecutive.

