Nuovo cambio di campo per il Sant'Elena, che da ormai dieci anni è costretto a emigrare per i comuni dell'hinterland e non giocare a Quartu. Contro il Bosa, nella sesta giornata di Eccellenza, i biancoverdi saranno sul campo della Ferrini domani alle ore 16.

Nelle precedenti partite aveva giocato all'impianto di via Crespellani a Mulinu Becciu, ma contro Li Punti e Tempio a porte chiuse perché non era arrivata l'agibilità per gli spalti. Ora il cambio di campo.

Il Sant'Elena, ottavo con sette punti, è reduce dal doppio impegno in casa del Villasimius: sconfitta per 1-0 sabato scorso in campionato e pareggio per 0-0 in Coppa Italia nell'andata dei quarti di finale. Il Bosa, che si trova un punto più sotto, mercoledì ha battuto 3-0 la Villacidrese in coppa. Arbitra Samuele Giudice della sezione di Sassari.

