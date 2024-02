Programma ricco di anticipi per la venticinquesima giornata di Eccellenza, con tante aggiunte rispetto al calendario che era stato inizialmente comunicato.

Il weekend del massimo campionato regionale vedrà ora ben quattro anticipi al sabato: si comincia con Taloro Gavoi-Tempio alle 15, poi alle 16 lo scontro salvezza Bosa-Carbonia, Ferrini-Tharros e Ilvamaddalena-Sant'Elena ossia prima contro ultima.

Domenica rimane quindi il resto della metà del programma: alle 15 Ghilarza-Li Punti, Ossese-Barisardo (coi bianconeri che torneranno in campo dopo il ritorno di Coppa Italia, domani alle 14.30 in casa del Terracina), San Teodoro-Iglesias e Villasimius-Villacidrese (negli ospiti non ci sarà l'allenatore Graziano Mannu, che si è dimesso oggi). Riposa il Calangianus.

