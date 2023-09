Prima vittoria stagionale, nell’esordio casalingo nel campionato di Eccellenza, per la Tharros, grazie al 3 a 1 contro il Li Punti. Primo successo da tecnico anche per Antonio Lai, dopo il pareggio e la sconfitta, con conseguente eliminazione, nel doppio impegno valevole per il primo turno di Coppa Italia contro il Bosa, e la sconfitta di misura nell’esordio in campionato contro il Sant’Elena.

Il 3 a 1 contro il Li Punti soddisfa a metà il giovane allenatore biancorosso, come spiega al termine dei 90’. «Bello, sono contento e soddisfatto per la prestazione», afferma Lai, «perché vuol dire che il lavoro fatto in settimana ha pagato. È dal primo agosto che ci stiamo allenando per questo, per vincere le partite e oggi ci siamo riusciti».

Una soddisfazione non piena. «Una grande vittoria», conferma, «ma è stato un peccato per i due rossi alla fine, perché hanno rischiato di compromettere in parte la prestazione fatta. La squadra vista, però, mi ha convinto. La strada da fare è ancora lunga, quindi bisogna lavorare duro e non porsi limiti di classifica. Sarà poi il campo a dire che campionato sarà il nostro».

