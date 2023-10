Pasquale Malu è il nuovo allenatore del Calangianus. Lo ha annunciato la stessa società gallurese. Prende il posto di Alessandro Sassu, per il quale sono state fatali le cinque sconfitte in altrettante gare in questo inizio stagione in Eccellenza.

Si dimette anche l'intero staff tecnico.

«La società - si legge in una nota - ringrazia calorosamente il Vice allenatore Fabrizio Tamponi, il quale continuerà il rapporto collaborativo affidato come tecnico della Juniores. Inoltre si ringrazia per l’impegno profuso con dedizione e serietà, il preparatore dei portieri Lello Aisoni; il preparatore atletico, Bruno Ena, il fisioterapista Alessandro Dettori ed infine ma non ultimo, il team manager, Rubens Curedda. La preparazione atletica, dopo l’esperienza dello scorso anno, viene affidata a Gianmario Ferrari».

Malu arriva dall'esperienza dall'esperienza in panchina, nello scorso campionato di promozione, con il Luogosanto, lasciando poi il posto a Giorgio Bagatti. Per Malu il primo appuntamento è in casa della Villacidrese.

