Si dividono le strade della Tharros, compagine che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza, e il tecnico Maurizio Nulchis. La società oristanese ha divulgato la notizia attraverso un comunicato. “La SPD Tharros 1905 – si legge nella nota - comunica la decisione di non rinnovare il rapporto con il tecnico Maurizio Nulchis per la prossima stagione sportiva. Nelle scorse ore i vertici della società hanno parlato con il mister spiegando le motivazioni della scelta. Nel ringraziarlo per la passione, attaccamento alla maglia e la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura a Maurizio le migliori fortune professionali per il proseguo della sua carriera”. Nulchis era subentrato lo scorso dicembre a Giampaolo Murru alla guida della squadra, conquistando l’obiettivo della salvezza con due giornate di anticipo. Ora è caccia al nuovo allenatore in vista della stagione 2023/2024.

