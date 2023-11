L'Ilva sogna il ritorno immediato in Serie D dopo la rocambolesca retrocessione dell'ultima stagione.

Nello scorso torneo la squadra maddalenina aveva a lungo disputato un campionato in assoluta sicurezza, per tanti mesi ha occupato posizioni di classifica d'alta quota, poi la caduta nella fase finale: l'Ilva è stata risucchiata in basso sino all'amara retrocessione.

La società non si è fermata, ha chiamato un allenatore esperto come il romano Carlo Cotroneo, che anni prima è stato in Sardegna alla guida del Castiadas (facendo molto bene), ha cambiato giocatori facendo arrivare anche diversi stranieri.

Cotroneo, è riuscito ad amalgamare subito il suo nuovo gruppo creando una formazione forte, equilibrata in ogni reparti, capace di giocare un buon calcio. Lo dicono i numeri: 11 gare giocate, otto vittorie, tre pareggi, nessuna sconfitta, 16 gol fatti, cinque subiti. E ancora sei punti di vantaggio sul Tempio e sette della Ferrini. Ma con appena undici gare giocate, il torneo è ancora aperto a tutti. Mister Cotroneo non è abituato a fare proclami. La squadra oggi sta dando tante soddisfazioni, ma tutti a La Maddalena sono certi che bisognerà ancora lottare e soffrire. Ad iniziare da domenica in casa contro un Bosa che attraversa un buon momento.

