Il Tempio si rinforza pescando dagli svincolati, dopo aver iniziato l'Eccellenza con sette punti in cinque giornate (osservando un turno di riposo). Agli ordini di Giuseppe Cantara arriva Ousman Gomez, centrocampista gambiano classe 2002 che nel 2021 aveva già giocato in Sardegna con la maglia della Torres, quando i sassaresi erano in Serie D con l'attuale patron dei Galletti Salvatore Sechi come presidente.

«Ho accettato la proposta di scendere in Eccellenza perché chiamato dal presidente che mi ha aiutato molto nel periodo della Torres», dice Gomez. «Sono molto giovane e ho ancora tempo per i professionisti. Conosco la storia calcistica di questa società e sono a Tempio per dare una mano ad una squadra che è già molto forte».

La carriera. Gomez ha fatto le giovanili con Atalanta e Genoa, poi diciotto presenze in Serie D con la Torres da gennaio a giugno 2021. A Sassari aveva segnato un gol, in una vittoria per 2-1 sul Giugliano che poi lo ha preso l'anno dopo: coi campani ha disputato una stagione e mezza, vincendo la Serie D nel 2021-2022 e con diciassette presenze in Serie C nella scorsa. «Ousman è un grande lusso per questa categoria», afferma il presidente Sechi. «Ci siamo sentiti più volte al telefono e non era semplice convincerlo a lasciare i professionisti per darci una mano. Adesso è a disposizione del Tempio e sono sicuro che ci aiuterà ad essere ancora più forti. Poi, come sempre, parlerà il campo». Per Gomez, che ieri era a La Maddalena a vedere i compagni nella sconfitta per 1-0 contro l'Ilva nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, possibile esordio domenica in casa col Carbonia.

© Riproduzione riservata