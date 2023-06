Mario Fadda, 46 anni, ricomincia dall'Ossese, squadra di Eccellenza di consolidato valore, che solo due anni fa sfiorò la promozione in serie D. Per “Super Mario”, ex giocatore di Torres e tante altre squadre di blasone, l'ennesima sfida calcistica dopo brillanti stagioni in panchina col Taloro Gavoi.

Come mai ha accettato l'Ossese?

I bianconeri sono una realtà del calcio sardo. Hanno in rosa ottimi giocatori, una società ben strutturata, un ambiente entusiasta che capisce di calcio.

Però l'anno scorso è stato un campionato al di sotto delle attese.

Vero. Infatti la rosa verrà svecchiata. Ma rimarranno giocatori importanti, soprattutto quelli con motivazioni tecniche e morali. Inoltre rientrerà il difensore Fancellu dal prestito dall'Atletico Uri.

Rinforzerete la squadra?

Ovvio. Abbiamo diverse trattative in corso. Nei vari reparti. Anche per quanto riguarda i fuori quota. Tassello importantissimo di ogni squadra di dilettanti. I nomi per ora sono top secret.

Quali sono gli obiettivi dell'Ossese per la prossima stagione?

Certamente disputare un bel campionato, rimanendo nelle parti alte della classifica. Sarà sicuramente un torneo duro. Con squadre agguerrite e competitive.

Quali sono le sue favorite?

In questo momento, in cui le squadre sono in pieno allestimento delle rispettive rose, è impossibile fare nomi. Anche se sono venuto a sapere che alcune formazioni partono giustamente con tante ambizioni.

Cosa vuole dire alla società e alla gente di Gavoi, dopo 3 ottime stagioni?

Mi hanno voluto bene, come ho voluto bene a loro. A Gavoi si lavora con tranquillità e si respira calcio ogni minuto. Alla società e ai tifosi non posso che augurare stagioni di grandi soddisfazioni.

