Quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta: questo il bilancio, sino a questo momento, del Li Punti, squadra sassarese che disputa il campionato di Eccellenza.

Un percorso, fino a questo momento, perfetto per la società che le consente di essere momentaneamente in vetta alla classifica, insieme all'Ilvamaddalena e al Ghilarza.

Ma la società vuole pensare in grande e annuncia un gradito ritorno, quello di Adama Coulibaly. «Torna per indossare ancora una volta la nostra maglia, pronto a dare tutto in ogni partita come ci ha già fatto vedere», sottolineano i dirigenti in una nota.

