Giampaolo Murru è il nuovo allenatore dell’Iglesias. La società rossoblù ha scelto un ex per sostituire Andrea Marongiu, dimessosi per motivi personali. Domenica scorsa all’esordio in campionato i rossoblù hanno perso al “Nino Manconi” contro il Tempio disputando comunque una buona gara. Nel prossimo turno ospiteranno il Sant'Elena.

Per Murru si tratta di un ritorno. Aveva sia allenato che giocato con i minerari. È stato un bomber che in carriera (40 anni) ha realizzato quasi 600 reti. Per sei volte ha vinto il titolo di capocannoniere nel campionato di Eccellenza. Il primo nel 1993/1994 col Carloforte, poi nelle stagioni 1997/1998 col Pula, 1999/2000 e 2001/2002 con la Monteponi, 2002/2003 con l’Arbus e 2004/2005 col Macomer. Un record ancora imbattuto.

Cresciuto nelle giovanili della Fersulcis, ha esordito in prima squadra nella stagione 1989/1990 con il tecnico Nino Falchi. Nel 1998 passa proprio all’Iglesias. L’ultima stagione con i minerari nel 2001/2002. Ha indossato le maglie di Fersulcis, Carloforte, Pula, Villasimius, Arbus e Macomer. Poi la carriera da allenatore. Ha guidato Tharros, Guspini e Iglesias.

© Riproduzione riservata