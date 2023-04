Saranno novanta minuti ad alta tensione per le formazioni impegnate nella lotta salvezza nel campionato di Eccellenza. Ad una giornata dal termine (si giocherà il 16 aprile) sono coinvolte quattro squadre. Due disputeranno i playout, altrettante retrocederanno direttamente. Di queste, in pratica soltanto una resterà nella massima categoria regionale. In lotta Lanusei, Nuorese, Monastir e Sant’Elena. Il Li Punti è praticamente fuori. Agli uomini di Cosimo Salis basterà un punto nella prossima sfida interna col Bosa.

Il Lanusei dovrebbe chiudere al quintultimo posto. Nell’ultima giornata gli ogliastrini affronteranno l’Arbus, già retrocesso.

In programma ci sarà anche il delicatissimo scontro diretto tra Monastir e Nuorese. La squadra che dovesse vincere disputerà il playout. Il Sant’Elena, formazione messa peggio, per stare ancora a galla, oltre a battere l’Iglesias in casa deve sperare in un pareggio nel match di Monastir. A quel punto disputerebbe uno spareggio con la Nuorese per determinare la squadra che affronterà il Lanusei nel playout.

Classifica attuale: Li Punti 39, Lanusei 36, Nuorese 34 e Sant’Elena 32.

Ultima giornata: Li Punti-Bosa, Lanusei-Arbus, Monastir-Nuorese e Sant’Elena-Iglesias.

